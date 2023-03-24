Стоимость развития накопителей энергии в РФ до 2030 года оценили в 127 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Плановый объем финансирования мероприятий "дорожной карты" по развитию систем накопления энергии в России до 2030 года составит порядка 127 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Из этой суммы почти 76% (примерно 96,5 млрд рублей) финансируются за счет бизнеса.

В совещании приняли участие ведомства (Миэнерго, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития), а также госкорпорация "Росатом" и компания "ИнЭнерджи".

"Александр Новак поручил Минпромторгу совместно с Минфином, а также "Росатомом" и компанией "ИнЭнерджи" проработать вопросы финансирования мероприятий "дорожной карты", - говорится в сообщении.

"Дорожная карта" для внедрения накопителей в России была утверждена в мае прошлого года. В январе текущего года правительство заключило с "Росатомом" соглашение о развитии данного направления.

Ответственной за это в контуре госкорпорации является ООО "Рэнера" – интегратор по развитию систем накопления. Компания реализует проект гигафабрики в Калининградской области с мощностью 4 ГВт.ч в год. Также в прошлом году была открыта производственная площадка в Москве мощностью 150 МВт.ч. Как сообщала в начале марта президент "ТВЭЛ" Наталья Никипелова, до середины года компания примет решение о строительстве второго (подобного калининградскому проекту - ИФ) завода, "идут разговоры о выборе площадки".

"ИнЭнерджи" также в начале этого года приняла участие в подписании соглашения между правительством и бизнесом в целях развития накопителей. Согласно сообщениям на ее сайте, компания связана с "Роснано". Так, глава "Роснано" Сергей Куликов отмечал, что "ИнЭнерджи" стала одним из проектов, "на который мы обратили внимание".

"(У этой компании - ИФ) уже сейчас есть серьезный задел для применения прорывных технологий в энергетическом секторе, в том числе в сфере водородной энергетики, а мы поможем развить эти компетенции и приумножить их", - цитировала "ИнЭнерджи" Куликова на своем сайте. Соответствующее сообщение было опубликовано после визита главы "Роснано" и Новака на научно-производственную площадку компании.

Согласно сайту "ИнЭнерджи", в сфере ее интересов – водородная энергетика, электрохимические системы накопления энергии, электрохимические генераторы с топливными элементами. По данным ЕГРЮЛ, ООО "ИнЭнерджи" принадлежит физлицу – Алексею Кашину (он же является гендиректором в АО "ГК ИнЭнерджи", сведения об акционерах которой в реестре отсутствуют).