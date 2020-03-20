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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

В ГУ МВД опровергли слухи о запрете на въезд автомобилистов в Москву

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В столичном управлении полиции назвали информацию о запрете въезда в город фейком и призвали автомобилистов ориентироваться на официальные источники информации.

"В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах зафиксированы случаи распространения недостоверных сообщений о деятельности сотрудников московской полиции. В частности, речь в них идет о якобы имеющих место фактах ограничения въезда легкового автотранспорта в Москву, а также просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, к водителям прекратить движение в сторону столицы", - сказал "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, данные сообщения не соответствуют действительности, подобных фактов не было зарегистрировано.

Он добавил, что столичная полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Москва МВД

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