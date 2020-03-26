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Минпросвещения не будет досрочно объявлять начало летних каникул в школах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минпросвещения России назвало ложной информацию из соцсетей о том, будто бы принято решение завершить учебный год в школах и колледжах досрочно из-за коронавируса. Такого решения не принималось, зваявили в пресс-службе ведомства.

Пандемия коронавируса

Там посоветовали ориентироваться на информацию на сайте министерств и его страничках в соцсетях, а также на сообщения пресс-службы в СМИ.

"Обратную связь о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы управления образованием", - добавили в министерстве.

Ранее Минпросвещения решило распустить школы на каникулы с 23 марта по 12 апреля.

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Минпросвещения

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