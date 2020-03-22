Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Он также отметил, что ажиотажный спрос на продукты спадает

Сергей Собянин Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

"Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что в метро поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - сказал он.

По словам Собянина, в случае остановки метрополитена "полгода будем его восстанавливать".

"Поэтому при любой ситуации метро будет работать. Поэтому это (слухи о закрытии метро - ИФ) просто какая-то чушь и глупости", - подчеркнул мэр Москвы.

Собянин также отметил, что проблем с поставками продовольствия в Москве нет, ажиотажный спрос на него спадает. По его словам, больше обычного закупаются, в частности, те, кто уезжает на дачи или находится на домашнем карантине.

"Поэтому, конечно, такие запасы люди делают. Но уже сегодня видно, что в целом по стране спрос начал спадать", - сказал Собянин.

Он еще раз подчеркнул, что власти Москвы не скрывают данных по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. "Данные все опубликованы до одного", - сказал Собянин.

Он отметил, что власти в этом заинтересованы, чтобы отслеживать все цепочки контактов заболевших и не допустить дальнейшего распространения инфекции.