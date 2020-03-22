В России под медицинское наблюдение из-за COVID-19 попали 52,7 тыс. человек

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские медики продолжают наблюдение за более 50 тыс. граждан, которые приехали из-за рубежа и контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье.

Кроме того, по последним данным (на 21 марта, уточнили в ведомстве), проведено 163 тыс. 529 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в России достигло 306, последний раз данные обновлялись в субботу днем. 53 диагноза были поставлены за сутки с 20 по 21 марта сразу в 18 регионах страны.