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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В "Аэроэкспрессе" задумались об отмене утренних и вечерних поездов из-за COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" на фоне пандемии коронавируса может сократить график движения поездов из-за уменьшения пассажиропотока аэропортов московского авиаузла, сообщил заместитель генерального директора - операционный директор компании Михаил Ковальский.

"Пассажиропоток аэропортов упал очень значительно, мы постоянно мониторим ситуацию, если число пассажиров, их время прибытия и убытия сместится, мы будем рассматривать возможность временной отмены утренних и вечерних поездов", - сказал Ковальский на пресс-конференции в понедельник.

Он также сообщил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса двери вагонов теперь открываются без нажатия кнопки. "Это достаточно сложная техническая задача, работа дверей не предполагала, что эти двери будут открытыми постоянно, но тем не менее мы это сделали, реагируем на эти установки", - сказал Ковальский.

Аэроэкспресс Москва Михаил Ковальский

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