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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В дептрансе рассказали, как в поездах МЦД уничтожают бактерии и вирусы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Поезда Московских центральных диаметров оборудованы несколькими системами защиты от бактерий и вирусов. Об этом сообщил заместитель руководителя комплекса информирования об МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

По его словам, воздух в поездах обеззараживают более 2700 специальных моноблочных систем, уничтожающих вредные бактерии. Устройства работают, когда электропоезд находится в пути, а также во время стоянок на станциях и в депо. В том числе, в электропоездах "Иволга" используются специальные системы, которые очищают воздух ультрафиолетом. В каждом вагоне установлено по два устройства. Для увеличения противовирусной эффективности жалюзи защитных решеток устройств покрыты дополнительным фотоактивным слоем", - сказал Соцкий в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, в поездах ежедневно проводят влажную уборку и дезинфекцию: моют стены, пол, ступени, подголовники кресел, поручни специальными обеззараживающими средствами.

Как отмечается, тщательно обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют пассажиры и сотрудники: кассы, билетные автоматы, турникеты, валидаторы, информационные стенды, подоконники.

В помещениях касс на станциях установили емкости с антисептиком (более 1 тысячи литров). Кассирам на станциях и кассирам-контролерам, работающим в поездах, выдали более двух тысяч флаконов с антисептиками. Для них также закупили 11 тыс. пар латексных перчаток.

Москва МЦД

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