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Масштабная дезинфекция пройдет в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков журналистам в субботу.

По его словам, обрабатывать дезинфицирующими препаратами, рекомендованными Роспотребнадзором, будут проезжую часть, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды.

Заместитель мэра заявил, что в Москве предприняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса. "Специалисты комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине. В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка", - сказал Бирюков

Он добавил, что специальными дезинфицирующими средствами в Москве обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

Москва

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