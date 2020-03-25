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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 14 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Из медицинского центра в Коммунарке было выписано еще пять пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции. Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов", - сказала Ракова в среду журналистам.

Накануне департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19.

Во вторник стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России выросло до 495 человек.

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