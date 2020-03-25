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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Московский штаб сообщил о 15 вылеченных от COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве число выписанных из больниц после заражения коронавирусом достигло 15, сообщил городской штаб по борьбе с инфекцией.

Пандемия коронавируса

"Из инфекционной клинической больницы № 2 в Москве выписан еще один пациент, вылечившийся от новой коронавирусной инфекции",- отмечают в штабе.

Повторные анализы показали у него отрицательный результат. Он хорошо себя чувствует.

Утром в среду стало известно, что количество случаев заражения в Москве за сутки выросло на 120 и составило 410.

Всего по стране количество случаев заражение выросло за сутки на 163, до до 658.

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