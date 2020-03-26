В московской мэрии рассказали о поимке больного COVID-19 c помощью уличных камер

Нарушителя нашли и отправили "в хорошую, но не лучшую больницу Москвы"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Одного из пациентов с диагнозом коронавирус, нарушившего условия домашнего лечения, с помощью полиции доставили в стационар, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Она пояснила, что пациент на домашнем лечении подписывает информированное согласие и обязуется не нарушать режим самоизоляции. Врачи "скорой" фотографируют больного и передают снимок передается в базу данных системы видеонаблюдения.

Ракова подчеркнула, что большинство пациентов ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих, но есть и исключения.

"Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно - скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы. Я надеюсь, что этот урок будет примером для других, и таких случаев у нас больше не будет", - отметила Ракова.

Она также сообщила, что в настоящее время под постоянным динамическим наблюдением дома находится около 100 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ракова отметила, что наблюдение за теми пациентами, кто проходит лечение на дому, осуществляется с помощью центра телемедицинских технологий: 24 часа в сутки, используя аудио- и видеосвязь, квалифицированные врачи проводят дистанционные консультации, оценивают состояние здоровья и дают рекомендации.