Дороги в Москве в первый день длинных выходных стали полностью свободными

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В субботу - первый день длинных выходных, объявленный в качестве меры профилактики распространения коронавируса, на дорогах Москвы практически полностью свободное движение.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" в субботу и утром и после полудня загрузка дорог в Москве оценивалась в один балл. К 13:35 дорожная ситуация оценивалась в 2 балла. На столичных улицах наблюдаются отдельные набольшие заторы, однако они в большинстве случаев вызваны ремонтными работами или ДТП.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили "Интерфаксу", что 28 марта утром на дорогах было на 20% меньше личных машин, чем в аналогичную субботу прошлого года.

Кроме того, число поездок на авто каршеринга сократилось на 36%, а число поездок на такси сократилось на 51%.

В вечерний час пик в минувшую пятницу пробки в столице достигали 8 баллов.