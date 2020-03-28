Число пассажиров общественного транспорта Москвы снизилось вдвое

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Количество пассажиров в московском общественном транспорте 28 марта вдвое снизилось по сравнению с уровнем пассажиропотока на аналогичную субботу 2019 года.

В метро сейчас в 2,2 раза меньше пассажиров, а в наземном общественном транспорте - в два раза, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Ранее сообщалось, что 28 марта утром на дорогах было на 20% меньше персональных автомобилей, чем в аналогичную субботу прошлого года.

Кроме того, число поездок на автомобилях каршеринга сократилось на 36%, а число поездок на такси сократилось на 51%.

Загрузка дорог при этом оценивается не более, чем в 1-2 балла.