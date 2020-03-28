Источник сообщил о восстановлении электроснабжения на Филевской линии метро

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Подача электричества на Филевской линии московского метро восстановлена, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"Движение поездов переводится из челночного режима в штатный", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что движение поездов на Филевской линии было прервано около 13:50 субботы, причиной стали перебои с энергоснабжением на станции "Багратионовская".

Для восстановления энергоснабжения было принято решение организовать челночное движение поездов.

Пресс-служба столичного метро сообщила в 13:56, что на Филевской линии прервалось движение от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". Причины сбоя не уточнялись.