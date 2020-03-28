На участке Филевской линии московского метро прервано движение поездов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел днем в субботу на Филевской линии московской подземки, сообщила пресс-служба столичного метро.

"На Филевской линии (4) нет движения от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере.

О причинах сбоя пока не сообщается.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что проблемы возникли из-за перебоя с электроснабжением на станции "Багратионовская". "Отключение произошло около 13:50", - сказал собеседник агентства.

По его информации, для нормализации энергоснабжения принято решение организовать челночное движение поездов на Филевской линии, то есть по одному пути туда и обратно по очереди. Собеседник агентства заявил, что на восстановление движения потребуется на менее часа.