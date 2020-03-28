В "антивирусные каникулы" центр Москвы опустел

Парк "Зарядье" Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве начались "антивирусные каникулы": дороги опустели, парки, музеи, кафе и непродовольственные магазины закрыты.

Как передает корреспондент "Интерфакса", утром в субботу в центре Москвы закрылись общественные пространства. Парк Горького, Музеон и Крымская набережная оцеплены металлическими ограждениями. У входов дежурят сотрудники охраны в масках и перчатках. Они разворачивают редких прохожих, пытающихся привычно провести выходные в парках.

Тем не менее, москвичи не унывают. Городские самокаты и офис велопроката у входа в Музеон работают, несмотря на введенные ограничения.

"Спрос на аренду велосипедов есть. Хотя он и ниже чем обычно. Очень мало людей сейчас гуляют. В основном заглядывают те, кто в парк собирался, но не попал. Берут велосипеды, катаются вокруг", - заявил "Интерфаксу" оператор велопроката.

Некоторые москвичи решили бороться с вирусом при помощи флешмобов.

Так несколько молодых пар под музыку из портативной колонки на расстоянии в несколько метров друг от друга устроили перед входом в Музеон бальные танцы.

"Погода совсем не располагает сидеть дома! К тому же танцы - лучший способ избежать стресса и депрессии, а значит сохранить здоровье. Мы не входим в группу риска, за границу мы давно не выезжали и нам до 30 лет", - сказал в беседе с корреспондентом "Интерфакса" один из танцоров по имени Валерий.

Тем временем, Старый Арбат практически опустел. Несмотря на практически апрельскую погоду на улице нет ни одного художника, кафе и рестораны закрыты. На окнах некоторых заведений объявления: "закрыто по причине COVID-19".

Людей на улице также практически нет. Те же, кто отважился выйти на прогулку, как правило, носят маски.

Немногочисленные продуктовые магазины на Арбате продолжают работу. У тех из них, кто бойко торгуют пивом и шаурмой, даже образуются небольшие скопления молодых людей.

В субботу в Москве закрылись и музеи. Площади перед Пушкинским музеем и Третьяковской галереей опустели.

На одной из самых загруженных улиц Москвы - Тверской движение автомобилей свободное. Пожилых людей на улицах практически нет, среди редких прохожих в основном молодежь, многие носят маски. Не работают бутики, рестораны и непродуктовые магазины. Открыты лишь немногочисленные супермаркеты и аптеки.

У старейшего в России ресторана McDonald's на Пушкинской площади вновь образуются очереди. Ресторан объявил о закрытии торговых залов, выставил кассы в дверные проемы и продает еду навынос. При этом у каждой кассы стоят санитайзеры, а персонал работает в перчатках.

В субботу в Москве частично перестали работать гастромаркеты. Продукты там приобрести можно, но кафе работают лишь навынос и на доставку.

Лишь некоторые кафе продолжают работу с небольшими ограничениями.

"Мы убрали столы, продаем пиццу и эспрессо на вынос. Но заставить гостей уйти, если они решили выпить эспрессо у прилавка, мы не можем. И вообще у нас колбаса продается, мы теперь работаем в режиме продуктового магазина", - сказал "Интерфаксу" бариста одного из корнеров итальянской кухни. Однако за полчаса корреспондент "Интерфакса" встретил там лишь пару гостей.

В отсутствие культурного досуга, москвичи массово отправились в субботу за покупками в крупные гипермаркеты.

Так, в магазине "Ашан" в ТЦ "Мега Теплый стан" на кассах образовались очереди. Люди стараются соблюдать в них дистанцию в метр, многие носят маски и резиновые перчатки. В гипермаркете активно скупают бакалею, макаронные изделия и крупы. Большим спросом пользуется туалетная бумага.

В то же время остальная часть торгового центра, включая магазин "Икеа", закрыта. Охранники перед входом громко сообщают об этом редким посетителям.

В аптеках и алкомаркетах тем временем также сообщают о росте числа посетителей.

Как сообщили "Интерфаксу" в аптеке "Самсон-Фарма", в последние дни резко вырос спрос на санитайзеры и маски, препараты на основе парацетамола и ибупрофена.

В то же время в одной из аптек сети "Планета Здоровья" "Интерфаксу" сообщили, что санитайзеры завозятся утром и к обеду уже раскупаются.

"С утра люди собираются еще перед открытием аптеки и скупают санитайзеры и маски", - сказала провизор Анна.

В одном из алкомаркетов сети "Дринкс" "Интерфаксу" сообщили о резком росте спроса на некрепкий алкоголь.

"Клиенты стали покупать больше вина, больше пива. Грузинское вино пользуется неплохим спросом, берут сразу по несколько бутылок", - сказал продавец-консультант магазина.

Из числа торговых заведений продолжают работу зоомагазины и салоны связи. Ломбарды и букмекерские конторы закрыты.

Между тем москвичи в условиях "антивирусных каникул" развлекают себя поездками на природу.

В экологическом парке "Серебряный бор" на северо-западе Москвы во второй половине дня в субботу собралось большое количество людей. Гости парка гуляют, катаются на велосипедах, играют в футбол и даже ловят рыбу. Они не торопятся покидать парк, несмотря на объявления администрации о его закрытии. Нудистов, облюбовавших парк, в Серебряном бору не оказалось, несмотря на теплую погоду.

Также в субботу открыт доступ на территорию Лужников. Москвичи занимаются спортом, прогуливаются семьями, оттачивают марафонское мастерство на беговых дорожках, в ходу ролики и самокаты.

За пределами центра Москвы открыты некоторые парки и кафе, но на дверях заведений общепита также размещены объявления о работе исключительно навынос.

На Олимпийском проспекте закрыт Екатерининский парк, в то время как в Коммунарке неподалеку от горбольницы номер 40, куда госпитализируют заболевших коронавирусом, Липовый парк продолжает работу. Открыта сеть пекарен "Буханка" и другие кафе. Владельцы заведений жалуются, что арендодатели требуют оплачивать аренду, несмотря на введенные ограничения на работу заведения общепита.

Некоторые кафе вынуждены были свернуть работу и закрыться. Оттуда в субботу утром начали вывозить оборудование.