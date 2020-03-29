Женщина с коронавирусом сбежала с домашнего карантина на юго-западе Москвы
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы на юго-западе Москвы ищут женщину с коронавирусом, сбежавшую с домашнего карантина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"У девушки 1975 года рождения лабораторно подтвердился диагноз: коронавирусная инфекция. Она была оставлена на домашнем карантине в квартире на Профсоюзной улице. Однако камеры видеонаблюдения показали, что она, несмотря на запрет, покинула дом", - сказал источник.
"Интерфаксу" не удалось связаться с девушкой. Ее мобильный телефон отключен, а к домашнему никто не подходит.