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Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция Сочи разыскивает сбежавшую из городской инфекционной больницы пациентку с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По сообщению опрештаба, ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.

Женщина приехала в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. Ей сделали тест на коронавирус, 5 мая диагноз COVID-19 подтвердился. Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала, но женщину все же изолировали в инфекционной больнице, отмечают в опрештабе.

Сочи Коронавирус

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