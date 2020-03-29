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Власти Москвы вводят систему спецпропусков для выхода горожан из дома

Власти Москвы вводят систему спецпропусков для выхода горожан из дома
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни выходить из дома на улицу можно будет только по специальным пропускам.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - говорится в сообщении мэра, опубликованном на его сайте в воскресенье.

При отсутствии спецпропусков граждане не смогут покидать места проживания. Отслеживать передвижения москвичей, как уточнил мэр, будет специальная умная система контроля соблюдения домашнего режима, которую разработают в течение следующей недели.

Ранее стало известно, что в Москве с 30 марта вводится режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора.

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