В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Московской области приняли решение об ограничении выхода жителей Московской области из своих домов, сообщил региональный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

"Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. (...) Граждане не должны покидать дома", - говорится в сообщении.

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Въезд и выезд из региона пока не ограничен.

В пресс-службе управления губернатора и правительства региона "Интерфаксу" сообщили, что режим самоизоляции в Подмосковье вводится с понедельника.

В связи с угрозой эпидемии коронавируса безработные жители Подмосковья с 1 апреля будут получать около 15 000 рублей, сообщил региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. В этй сумму войдут все выплаты по безработице и новая региональная компенсция.

Безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.

С 30 марта такие же ограничения ввели для жителей Москвы. Мэр Сергей Собянин пообещал выплачивать тем, кто потеряет работу из-за коронавируса, в общей сложности по 19 500 рублей в месяц с учетом новой региональной компенсации.