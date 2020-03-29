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Органы власти продолжат работу, несмотря на введенные в Москве ограничения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Органы государственной власти, включая президента и его администрацию, продолжают работу, заявили в Кремле в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина, которым вводится режим самоизоляции для москвичей с 30 марта.

"Органы госвласти, включая президента, в любом случае продолжают работать", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, продолжит ли президент приезжать для работы в Кремль и возможны ли поездки у главы государства в этот период.

Ранее в воскресенье Собянин сообщил, что с понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу при наличии обязательства, для покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула животных не дальше 100 метров от дома и выноса мусора.

Будет также введена система спецпропусков.

Москва Сергей Собянин

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