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До 8 см снега выпадет в Москве к утру

До 8 см снега выпадет в Москве к утру
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погоды и возможным снегопадом, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.

"По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидаются сильный северный ветер с порывами до 15-17 м/с и мокрый снег. К вечеру температура опустится до минус 5 градусов, а в ночь на вторник продолжится снегопад, к утру может выпасть до 8 см снега", - сказал Бирюков.

Он отметил, что снегоуборочная техника, комплексные бригады и снегосплавные пункты готовы к приему снега.

"Под особым контролем наиболее опасные участки дорог: мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним", - отметил Бирюков.

Москва

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