Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Новые жертвы коронавируса в РФ, самоизоляция регионов и украденное полотно ван Гога

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев коронавируса в России выросло до 1836. За последние сутки в стране подтверждены 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах. Стало известно о новых смертях граждан с COVID-19: один пациент в Петербурге и женщина в Москве. С учетом этих жертв число умерших от коронавируса в Москве достигло 11 человек. Минздрав констатирует, что в 18 регионах России 32 больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. По данным Роспотребнадзора, больше 25% больных заразились не за границей, а в России: через родственников, на работе и в транспорте.

- Режим обязательной самоизоляции вслед за Москвой и областью объявили 14 регионов. Это Якутия, Татарстан, Марий-Эл и Адыгея, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Свердловская и Ульяновская области. Премьер Михаил Мишустин призвал все регионы брать пример со столицы. В самой Москве оперштаб сначала заявил, что режим самоизоляции продлен до 14 апреля, но затем сказал, что это сообщение было ошибочным. Тем не менее, мэр столицы пообещал, что контроль за соблюдением карантина будет постепенно ужесточаться. Пока же "Яндекс" изучает, в каких городах жители самые сознательные.

- Путин и Трамп обсудили коронавирус и нефть. Обсуждали ли российский и американский лидеры вопрос санкций, как анонсировал Трамп, в Кремле не сообщили. Президент США сообщал, что Россия не является для его страны главной проблемой на мировой арене, и вспоминал, как Соединенные Штаты и СССР вместе воевали во время Второй мировой.

- Владимир Путин подписал указ о призыве-2020. С 1 апреля по 15 июля в армию призовут 135 тыс. человек. Призыв будет распространяться на граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

- Погода в Москве ухудшится вечером понедельника. По данным синоптиков, ожидаются сильный северный ветер с порывами до 15-17 м/с и мокрый снег. В ночь на вторник продолжится снегопад, к утру может выпасть до 8 см снега.

- Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога. Картина "Весенний сад" была украдена в ночь на 30 марта из музея "Зингер" в городе Ларене, где находилась на временной выставке. Сам музей не работает из-за пандемии. Стоимость полотна неизвестна.