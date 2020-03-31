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"Аэроэкспресс" с 1 апреля поменяет график из-за снижения пассажиропотока

Поезда в Шереметьево, Внуково и Домодедово будут ходить раз в час

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" с 1 апреля из-за снижения пассажиропотока сокращает график движения поездов в аэропорты "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово".

"С 1 апреля отправление аэроэкспрессов будет осуществляться один раз в час", - сообщила компания.

Так, поезда в сторону аэропорта "Шереметьево" с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в :05 минут, начиная с 6:05 до 23:05 включительно.

Из аэропорта "Шереметьево" - каждый час в :15 минут с 5:15 до 23:15 включительно.

На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление аэроэкспрессов будет происходить каждый час в :00 минут. Между аэропортом "Домодедово" и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 6:00 до 23:00 включительно. Между аэропортом "Внуково" и Киевским вокзалом - с 6:00 до 0:00 включительно.

Ранее "Аэроэкспресс" с 1 апреля отменил несколько утренних и вечерних рейсов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".

Информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении в разделе "Расписание", позвонив по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Срок действия всех электронных билетов на "Аэроэкспресс" приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, продлен до 31 декабря 2020 года, напоминает компания.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".

Аэроэкспресс Шереметьево Внуково Домодедово

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