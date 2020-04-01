Закрылся международный терминал D аэропорта "Шереметьево"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Шереметьево" 1 апреля временно закрывает международный терминал D.

Решение принято из-за падения пассажиропотока в условиях коронавируса.

До этого, 20 марта, "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов E и С.

После 1 апреля все международные рейсы будут обслуживаться в терминале F. Прилетающие из-за рубежа пассажиры продолжат проходить тройной медицинский контроль: на борту, в зонах прилета и получения багажа.

Внутренние рейсы будут выполняться через терминал B "Шереметьево"

Кроме того, с 1 апреля "Аэроэкспресс" сокращает график движения поездов в аэропорты Москвы. В "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и обратно поезда будут ходить один раз в час.