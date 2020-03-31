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В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за метели

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в столице к 9:00 вторника, 31 марта достигла 3 см, сообщил Гидрометцентр России; из-за погодных условий в Москве объявлен "желтый" уровень опасности.

Данные получены с базовой метеостанции города на ВДНХ, уточнило ведомство. По прогнозу синоптиков, в течение дня в Москве ожидаются снег, местами метель, ветер с порывами до 12-17 м/с.

Температура воздуха не превысит минус 1-3 градусов. Высота снежного покрова к вечеру может увеличиться еще на несколько сантиметров.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве 31 марта и 1 апреля действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Гидрометцентр Москва

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