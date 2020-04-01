Март в Москве оказался вторым по теплу за всю историю наблюдений

Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минувший март в столичном регионе стал одним из самых теплых в истории, уступив только марту 2007 года, сообщила пресс-служба Росгидромета.

По предварительным расчетам, средняя суточная температура воздуха в городе в марте 2020 года на 5,9 градусов превысила норму. В марте 2007 года отклонение составило 6,6 градуса.

В среднем, погода в марте больше соответствовала апрелю, отмечают синоптики. Абсолютные максимумы по температуре наблюдались шесть раз (7, 8, 9, 26, 27 и 28 марта), 6 марта был повторен максимум 1995 года.

Тем не менее, окончание месяца оказалось очень холодным: так, 31 марта средняя суточная температура составила -3,4 градуса, что на 4,2 градуса ниже нормы.

"Такие морозы редко отмечались даже прошедшей аномально теплой зимой", - уточнили в Росгидромете.

Осадков за минувший март выпало 50,6 мм, что составляет 150% процентов от мартовской нормы. Временный снежный покров в столице появлялся изредка при похолоданиях, утром 31 марта высота снега составляла в столице 3 см.