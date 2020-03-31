Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 30.03В России 2 337+803В мире 782 365+62 248

Более трети новых заболевших COVID-19 в Москве оказались младше 40 лет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Среди новых 387 заболевших COVID -19 в Москве больше трети (35%) - молодые люди от 18 до 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Еще около 40% - это люди от 40 до 65 лет, 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети.

В столице подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев COVID-19.

В штабе заверили что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

Москва

Новости по теме

Новости

Только 10% новых заболевших COVID-19 в Москве в последнее время посещали Европу

В больнице на востоке Москвы COVID-19 диагностировали у более чем 100 пациентов

В Москве закроют тотализаторы и букмекерские конторы

В Москве закроют тотализаторы и букмекерские конторы
Пандемия коронавируса

Собянин освободил москвичей от платы за капремонт на три месяца

Собянин освободил москвичей от платы за капремонт на три месяца

10 тыс. москвичей обратились в первый день за пособием по безработице на период пандемии

10 тыс. москвичей обратились в первый день за пособием по безработице на период пандемии

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Вице-мэр Москвы прокомментировала причины ужесточения ограничительных мер

Вице-мэр Москвы прокомментировала причины ужесточения ограничительных мер

Пациентам, лечащимся от коронавируса на дому в Москве, ужесточили режим

Московский оперштаб назвал ошибкой свое сообщение о продлении самоизоляции до 14 апреля

В оперштабе объяснили право Собянина ограничивать передвижение москвичей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');