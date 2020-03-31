Более трети новых заболевших COVID-19 в Москве оказались младше 40 лет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Среди новых 387 заболевших COVID -19 в Москве больше трети (35%) - молодые люди от 18 до 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Еще около 40% - это люди от 40 до 65 лет, 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети.

В столице подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев COVID-19.

В штабе заверили что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.