Число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 70

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Уже 70 человек вылечились от коронавируса в столице, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Еще 42 человека выписаны из больниц после лечения от коронавируса. В Москве количество выздоровевших после лечения новой коронавирусной инфекции увеличилось до 70 человек", - заявила Ракова журналистам.

Как отметила заммэра, власти надеются, что прирост заболевших будет уменьшаться из-за принятых мер.

"Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию - прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти. Все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии", - сказала она.

В свою очередь главный врач 40-й столичной городской больницы (Коммунарка) Денис Проценко написал, что медучреждении находятся 314 челове. Как написал главврач в своем фейсбуке, за сутки из больницы выписаны 62, в том числе 19 - с перенесённым COVID-19.

Как пишет врач, среди пациентов больницы с диагнозом пневмония - 202, еще 59 - с подтверждённым COVID-19, 127 - с вероятной коронавирусной инфекцией.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 пациента, в том числе на искусственной вентиляции легких - пять.

По данным на вечер 30 марта, число погибших с коронавирусом в Москве достигло 11.