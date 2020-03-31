Женщина погибла на рельсах московского метро

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Женщина погибла, упав на жесткий путь станции "Парк Победы" московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, для ее извлечения в 12:30 было отключено напряжение контактного рельса. Пассажирку поднимали с путей около 25 минут, она скончалась. Причины ее падения на рельсы выясняются.

Ранее сообщалось, что из-за пассажира на путях было прервано движение поездов от станции "Кунцевская" до станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии. В обратном направлении поезда ехали с увеличенными интервалами.

Пассажиропоток в московском метро резко сократился из-за введенного в городе режима самоизоляции.