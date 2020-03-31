На синей линии московского метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем во вторник на Арбатской-Покровский линии столичного метро.

"Нет движения поездов от станции "Кунцевская" до станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии (3) из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении пресс-службы метро, размещенном в твиттере.

О подробностях инцидента и состоянии пассажира не сообщается.

Между тем пассажиропоток в московском метро в настоящее время резко сократился из-за введенного в столице режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.