Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 857 487+75 122

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в московской Коммунарке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ищут хулигана в маске, ранившего мужчину из огнестрельного оружия в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел 31 марта в период с 20:50 по 21:10 около подъезда дома в поселении Сосенском в поселке Коммунарка на улице Сосенский Стан. Неизвестный в медицинской маске с расстояния 5-7 метров несколько раз выстрелил потерпевшему по ногам, после чего скрылся, сказали в пресс-службе управления МВД.

Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировали раны мягких тканей обоих бедер. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавший работает в оптовой торговле в продовольственном центре"Фуд Сити" в Москве.

Москва Коммунарка

Новости
Экономический кризис

Собянин утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

На лечении в Институте Склифосовского находятся 53 пациента с коронавирусом

На лечении в Институте Склифосовского находятся 53 пациента с коронавирусом

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16
Пандемия коронавируса

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Московская мэрия разрешила посещать ветклиники только при крайней необходимости

Мосгордума 1 апреля рассмотрит закон об ответственности за нарушение самоизоляции

Мосгордума 1 апреля рассмотрит закон об ответственности за нарушение самоизоляции

Женщина погибла на рельсах московского метро

Только 10% новых заболевших COVID-19 в Москве в последнее время посещали Европу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');