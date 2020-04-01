Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в московской Коммунарке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ищут хулигана в маске, ранившего мужчину из огнестрельного оружия в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел 31 марта в период с 20:50 по 21:10 около подъезда дома в поселении Сосенском в поселке Коммунарка на улице Сосенский Стан. Неизвестный в медицинской маске с расстояния 5-7 метров несколько раз выстрелил потерпевшему по ногам, после чего скрылся, сказали в пресс-службе управления МВД.

Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировали раны мягких тканей обоих бедер. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавший работает в оптовой торговле в продовольственном центре"Фуд Сити" в Москве.