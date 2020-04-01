Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом сотрудника магазина на севере Москвы.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.

Подозреваемого смогли задержать. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, в связи с чем сотрудник полиции в качестве предупреждения выстрелил из табельного оружия. В результате выстрела пострадавших нет, добавили в МВД.

В настоящий момент пострадавший доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в управлении.

Москва МВД

Новости по теме

Новости

Мэрия Москвы исключила утечку личных данных из-за приложения "Социальный мониторинг"

"Яндекс" выяснил, что большая часть москвичей соблюдает режим самоизоляции

"Яндекс" выяснил, что большая часть москвичей соблюдает режим самоизоляции

Март в Москве оказался вторым по теплу за всю историю наблюдений

Март в Москве оказался вторым по теплу за всю историю наблюдений

Жителям Москвы и области пенсию в апреле доставят на дом

Жителям Москвы и области пенсию в апреле доставят на дом

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в московской Коммунарке

Экономический кризис

Собянин утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

На лечении в Институте Склифосовского находятся 53 пациента с коронавирусом

На лечении в Институте Склифосовского находятся 53 пациента с коронавирусом

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');