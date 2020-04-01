Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом сотрудника магазина на севере Москвы.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.

Подозреваемого смогли задержать. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, в связи с чем сотрудник полиции в качестве предупреждения выстрелил из табельного оружия. В результате выстрела пострадавших нет, добавили в МВД.

В настоящий момент пострадавший доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в управлении.