Мосгордума временно перейдет на дистанционный режим проведения заседаний

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пленарные заседания Мосгордумы теперь могут проводиться не только в очной форме, но и дистанционно в формате видеоконференции.

Соответствующие изменения в регламент Мосгордумы приняты на заседании столичного парламента в среду.

В соответствии с документом, решение о дистанционном проведении заседания может быть принято "в период введения на территории Москвы режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения".

Во время дистанционного заседания голосование, запись на вопросы, запись на выступления будет проводиться с использованием системы управления информацией Мосгордумы или путем опроса депутатов: поднятием рук, либо "иными способами, определенными депутатами думы в начале дистанционного заседания".

По завершении заседания Мосгордумы было принято протокольное решение о проведении следующего заседания столичного парламента в мае уже в дистанционном режиме. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что такое решение принято в связи с объявлением в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса.