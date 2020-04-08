Депутат Мосгордумы Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов сообщил, что повторная проверка анализа на коронавирус COVID-19, который он сдал за день до участия в заседании столичного парламента, показала положительный результат.

"Результата теста на коронавирус, сделанного во вторник (31 марта - ИФ) в МГД у меня нет до сих пор, как и у моих коллег. Результат теста, сделанного мною в пятницу, - отрицательный (здоров). Что вполне соответствует моему бодрому состоянию и полному отсутствию температуры (с пятницы мерил по 3-4 раза в день)", - написал Тимонов в фейсбуке.

Однако, пишет депутат, 7 апреля ему позвонили из клиники и сообщили о положительном анализе. "Они сказали, что при повторной проверке теста, сданного мною им во вторник (31 марта - ИФ), результат оказался положительным", - сообщил депутат, отметив, что "все это требует перепроверки и уточнения".

1 апреля состоялось внеочередное заседание Мосгордумы. Депутаты собрались в зале, где обычно проходят круглые столы и заседания комиссий, все они были в масках и перчатках. Перед началом заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что ранее все присутствующие депутаты сдали анализ на коронавирус и ни у кого он обнаружен не был. Позже Шапошников сообщил, что был также проведён повторный анализ, который также не выявил инфекцию ни у одного из депутатов.

Однако позднее стало известно, что два депутата МГД - Евгений Ступин и Людмила Стебенкова - заразились коронавирусом. Шапошников на этом фоне заявил, что вводить карантин в Мосгордуме в связи с заражением некоторых депутатов коронавирусом нет необходимости.