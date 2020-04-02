Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в тестировании на коронавирус

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Частная лаборатория будет выполнять тесты на коронавирус для столичных больниц, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией "Гемотест", которая будет выполнять исследования на коронавирусную инфекцию для медицинских организаций города", - сказала Ракова журналистам в четверг.

По ее словам, в Москве проводится более 10 тысяч исследований на коронавирус в сутки.

"Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей", - отметила вице-мэр. Она добавила, что лаборатория должна будет вносить результаты анализов в единую информационную систему.

"Также мы прорабатываем варианты сотрудничества с другими частными лабораториями, выразившими готовность проводить для нас исследования на коронавирусную инфекцию", - добавила Ракова.