В Москве создали службу психологической поддержки для самоизолированных

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что создал службу психологической поддержки, которая будет помогать горожанам, которые из-за пандемии и вынужденной изоляции начали испытывать эмоциональный дискомфорт.

Попросить о помощи можно по телефону +7 (495)150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00. Отвечать на звонки будут психологи и психотерапевты больницы №4 им. Ганнушкина. Консультации будут анонимными.

По словам чиновников, москвичи могут тяжело переносить невозможность общаться или неспособность быть нужным и полезным в сложившейся ситуации.

"Не менее тяжело в психологическом плане проходит и карантин для детей, а задача правильно организовать свободное время школьника тоже лежит на плечах родителей. Тревожные новости в мире, рекомендации самоизоляции, ограниченное пространство являются испытанием для нашей психики. Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы", - пообещали в департаменте.

С 30 марта москвичам можно выходить из дома только из крайней необходимости - на работу, за продуктами и лекарствами, погулять с собакой, на помойку или за экстренной медицинской помощью.