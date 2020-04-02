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Росстат отметил девять недель стабильности цен на бензин в РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России с 24 по 30 марта был нулевым девятую неделю подряд. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Цены на дизельное топливо за отчетный период снизились на 0,1% вторую неделю подряд после шести недель стабильности.С начала года бензин подорожал на 0,4%, дизтопливо - на 0,2%.

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Стоимость литра бензина в среднем по стране на 30 марта составила 44,93 руб. (23 марта - 44,94 руб.), в том числе марки АИ-92 - 42,51 руб. (42,52 руб.), АИ-95 - 45,93 руб. (также 45,93 руб.), АИ-98 - 52,04 руб. (52,03 руб.).

Дизтопливо 30 марта стоило в среднем по стране 47,99 руб. (23 марта - 48,05 руб.).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,66 руб., марки АИ-95 - от 41,90 до 49,49 руб., марки АИ-98 - от 49,60 до 54,83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,90 до 43,76 руб., марки АИ-95 - от 44,30 до 47,66 руб., марки АИ-98 - от 52,80 до 54,86 руб. за литр.

Росстат также сообщил, что данные об объемах выпуска нефтепродуктов с 23 по 29 марта будут опубликованы позднее в связи с нерабочей неделей (Росстат из-за этого продлил сроки предоставления статистической отчетности на срок от 3 до 8 дней)

Росстат

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