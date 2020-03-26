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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Сибирские автоперевозчики попросили Путина о моратории на "Платон" и удешевлении солярки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев направил главе государства письмо с просьбой принять ряд мер для поддержки предприятий транспортной отрасли, сообщает пресс-служба СААП.

"Для стабилизации экономической ситуации в сфере автомобильных грузоперевозок, поддержки предприятий транспортной отрасли убедительно просим на срок до 2021 года ввести мораторий на взимание транспортного налога, а также на действие системы "Платон", - говорится в письме.

В случае введения режима ЧС глава сибирских дальнобойщиков просит приостановить взыскание задолженности по банковским кредитам и лизинговым платежам.

Третьим пунктом в письме обозначено "снизить розничную цену на дизельное топливо на 25%". По данным Новосибирскстата на 25 марта, литр дизельного топлива на АЗС стоит от 49,15 до 53,05 рублей.

В СААП входит 36 автотранспортных компаний, в основном, Западной Сибири.

Ранее Ассоциация международных автоперевозчиков попросила премьер-министра Михаила Мишустина на 2020 и 2021 годы освободить от уплаты транспортного налога и от взносов в систему "Платон".

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков СААП

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