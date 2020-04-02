Автомобили нарушителей самоизоляции в Москве отправят на спецстоянки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В случае выявления нарушения режима самоизоляции в Москве с использованием транспортного средства оно будет отправлено на спецстоянку.

Соответствующие поправки в КоАП Москвы приняты Мосгордумой и в четверг подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным. При этом самого нарушителя оштрафуют на 5 тыс. рублей.

В Москве с 30 марта введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей города. Покидать дом можно только по уважительной причине, например, для покупок в ближайших аптеках или магазинах или выгула собак.