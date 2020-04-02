Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:44Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Собянин подписал закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве

Собянин подписал закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тысяч рублей.

Документ размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В минувшую среду этот закон был принят на внеочередном заседании Мосгордумы. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В закон Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" вносится, в частности, новая статья 3.18.1. Она предусматривает, что за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей. В случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства, то штраф составит 5 тыс. рублей.

Отмечается, что такие штрафы будут применять, "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ".

В РоссииГосдума разрешила правительству вводить режим ЧСГосдума разрешила правительству вводить режим ЧСЧитать подробнее

Это уточнение связано с тем, что 31 марта депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которые усиливают ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Поправки также вводят в КоАП РФ статью об ответственности за неподчинение правилам при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. То есть, если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Штрафы за повторное нарушение или за нарушения, которое влечет вред здоровью или имуществу человека, будут выше: для граждан они могут достигать суммы в 50 тыс. рублей.

В воскресенье вечером, 29 марта, власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Аналогичные меры ввели и на территории Московской области. После этого вслед за Московским регионом аналогичный режим начали вводить и другие регионы России. Это произошло после того, как премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в Москве, в своих регионах.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 02 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Магазины и кафе в Москве, не приостановившие работу, оштрафуют на 300 тыс. рублей

В Москве чуть снизился "индекс самоизоляции"

В Москве чуть снизился "индекс самоизоляции"

Эксперты рассказали, как выживает рынок посуточной аренды жилья в Москве

Эксперты рассказали, как выживает рынок посуточной аренды жилья в Москве

В Минобороны РФ заверили, что подготовка к параду 9 мая в Москве идет по плану

В Минобороны РФ заверили, что подготовка к параду 9 мая в Москве идет по плану

Москвичам разъяснили порядок оказания стоматологической помощи при самоизоляции

Московские дороги за три недели стали свободнее на 86%

Московские дороги за три недели стали свободнее на 86%
Пандемия коронавируса

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 140 человек

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');