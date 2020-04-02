Собянин подписал закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тысяч рублей.

Документ размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В минувшую среду этот закон был принят на внеочередном заседании Мосгордумы. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В закон Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" вносится, в частности, новая статья 3.18.1. Она предусматривает, что за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей. В случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства, то штраф составит 5 тыс. рублей.

Отмечается, что такие штрафы будут применять, "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ".

Это уточнение связано с тем, что 31 марта депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которые усиливают ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Поправки также вводят в КоАП РФ статью об ответственности за неподчинение правилам при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. То есть, если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Штрафы за повторное нарушение или за нарушения, которое влечет вред здоровью или имуществу человека, будут выше: для граждан они могут достигать суммы в 50 тыс. рублей.

В воскресенье вечером, 29 марта, власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Аналогичные меры ввели и на территории Московской области. После этого вслед за Московским регионом аналогичный режим начали вводить и другие регионы России. Это произошло после того, как премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в Москве, в своих регионах.