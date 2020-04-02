Крупные московские парки останутся закрытыми до 1 мая

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи не смогут посещать крупнейшие городские парки и зоны отдыха до 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"По режиму работы рекреационных территорий - до 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха", - написал Собянин на своем сайте в четверг.

Мэр уточнил, что для посещения закрыты, в частности, Московский зоопарк, парк "Зарядье", ВДНХ, парк имени Горького, парк "Сокольники" Ходынское поле, Крымская набережная, Воробьевы горы, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", усадьбы "Алтуфьево", "Измайлово", "Кусково", "Люблино", "Останкино" и другие.

Кроме того, до 1 мая запрещено посещение Красногвардейских прудов, ландшафтного парка "Митино" и других рекреационных территорий.

В предстоящие нерабочие недели продолжат работать медицинские организации, аптеки и продуктовые магазины. Также будут работать организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы и непрерывно действующие организации.

"К ним относятся предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других", - пояснил Собянин.

"Во-вторых, имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена моим указом", - заметил мэр.

При этом они должны определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто работает непосредственно на рабочих местах, трудится в дистанционном режиме или временно не работает с сохранением зарплаты.

Московский метрополитен, автобусы и другие виды общественного транспорта столицы продолжат работу в обычном режиме, ограничений на движение личных автомобилей не вводится. Также не предусмотрены ограничения на работу такси.

Въезд в Москву и выезд из столицы по-прежнему не ограничиваются.