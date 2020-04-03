"Социальный мониторинг" начал вести контроль за больными COVID-19 в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве впервые начали использовать технологии социального мониторинга, чтобы проверять местоположение лечащихся на дому пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил глава департамента информтехнологий столицы Эдуард Лысенко журналистам в пятницу.

По его словам, первым пациентам с диагнозом COVID-19 передали смартфоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг". Им будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19: на всех москвичей работу системы распространять не планируется. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает, выбирая лечение на дому.

Лысенко заверил, что данные пациентов хранятся на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России, а после окончания карантина уничтожаются. "Подобные технологии уже успешно используются в других странах, где распространение коронавируса началось раньше. Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан", - сказал он.

Лысенко пояснил, что приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован.

При этом установить на смартфон какие-либо другие программы пациент не сможет. Заблокированы и звонки: для вызова экстренных служб можно нажать кнопку "SOS" в приложении "Социальный мониторинг".

Передавать смартфоны пациентам будут бесконтактным способом: в пакете кроме самого телефона будет подробная памятка о том, как пользоваться мобильным приложением. Регистрация в приложении сделана максимально простой, чтобы пользователю было удобно пройти ее. При этом на связи с пациентами будут сотрудники колл-центра, которые при необходимости помогут решить технические вопросы.

"Смартфоны городу безвозмездно передали несколько коммерческих компаний. После выписки пациент обязан будет вернуть смартфон", - добавил Лысенко.