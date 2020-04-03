Московские власти назвали число находящихся на лечении дома с коронавирусом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Дома от COVID-19 в Москве лечатся 836 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Не все люди с диагнозом коронавирус госпитализируются. У очень многих болезнь протекает в легкой форме или без симптомов, в такой ситуации нет никакого смысла находиться в больнице, человеку не дают никакие лекарства, у него достаточно много ограничений, и он просто занимает койку, которая нужна кому-то другому. У нас сегодня 836 человек с официально подтвержденным COVID -19 оставлены дома ", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Как подчеркнула заммэра, чтобы остаться дома, больной обязуется исключить всякие социальные контакты. Также обязуются исключить социальные контакты и люди, проживающие с ним в квартире.

"Приложение "Социальный мониторинг" распространяется и на тех людей, которые проживают с больным в квартире", - сказала Ракова.

По ее словам, уже были случаи, что родственники больных выходят из дома.