Велопрокат в Москве заработает 10 апреля только для курьеров и волонтеров

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Столичный велопрокат откроется 10 апреля, воспользоваться им смогут только курьеры и волонтеры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году велопрокат заработает раньше обычного срока. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля. Вторая половина - еще неделю спустя. Но - в отличие от прошлых лет - первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры", - написал Собянин в пятницу на своем сайте.

По его словам, велопрокат в первое время будет работать бесплатно. "Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров", - сказал мэр.

Как отметил Собянин, велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома, в первую очередь пожилым и хронически больным людям.

Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации, добавил мэр.

В соответствии с указом мэра Москвы, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.