Мишустин потребовал не мешать работе курьеров и пунктов выдачи заказов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимыми попытки помешать работе курьеров и служб доставки, услугами которых люди стали активно пользоваться в условиях самоизоляции. По его словам, от таких компаний поступает много жалоб.

"Службы и компании, которые занимаются этим делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросы. Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, работа непродовольственного оффлайн-ритейла запрещена ради сдерживнаия коронвируса, но на онлайн-торговлю этот запрет не вводился.

"Просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами. Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что в сегодняшней ситуации нужно в первую очередь думать о защите здоровья людей и как им помочь организовать жизнь в условиях самоизоляции.

О жалобах интернет-магазинов и сервисов доставки стало известно 3 апреля. Бизнес начал жаловаться на попытки местных властей или управлений Роспотребнадзора закрыть их склады и пункты выдачи заказов, попытки не пускать или задерживать их машины и курьеров, введение разнообразных пропусков и процедур подтверждения законности поездок.

В частности президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ, в нее входят eBay, Boxberry, PickPoint, СДЭК и другие) Александр Иванов попросил главу Роспотребнадзора Анну Поповой обеспечить свободное перемещение автотранспорта, курьеров, водителей и экспедиторов, а также обеспечить устойчивую работу всей логистической системы страны. Также на препятствия в работе жаловалась и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят Wildberries, "М.Видео", "Эльдорадо", "Детский мир", Lamoda, Ozon).

Вечером 3 апреля Минпромторг попросил Минтранс решить проблему с получением пропусков на межрегиональные перевозки продуктов питания и товаров первой необходимости, возникшую из-за ужесточения внутренних правил регионов.