В Москве завершились основные работы по строительству инфекционного центра

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в новой Москве завершены, специалисты приступают к отделке медицинских корпусов, сообщил журналистам в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строительство Вороновской больницы перешло в следующую стадию, основные строительные, монтажные работы большинства корпусов закончены, осталось закончить монтажные работы на общежития. Сегодня можно уже разворачивать и отделочные работы, комплектацию и установку медицинского оборудования, как это уже сделано в одном из реанимационных отделений, где работы в высокой степени готовности", - сказал мэр.

Он добавил, что также на территории инфекционного центра продолжаются работы по строительству коммуникаций, кислородной станции, очистных сооружений. По словам мэра, на стройке в два раза увеличено количество рабочих, теперь их число превышает 10 тысяч человек.

"Не помню, чтобы на одном объекте когда-то в Москве концентрировалось такое количество рабочих и техники. Только для регулирования машин выставлено здесь более 50 регулировщиков движения. Стройка огромная, трудная, сложная, но я думаю, что она будет успешно завершена", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что на данный момент одной из приоритетных задач является комплектование медицинскими кадрами, также сложной задачей является комплектование медицинским высокотехнологичным оборудованием, "спрос на которое сейчас в мире просто огромен".

"По сути дела, работаем в режиме онлайн, запрашивая котировки, покупая и свозя сюда то оборудование, которое имеется в наличии. Это тоже очень сложный тяжелый процесс. Надеюсь, что в конечном итоге все сойдется в точке, когда больница заработает и примет своих первых пациентов", - заключил мэр.

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница строится из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское.

Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.