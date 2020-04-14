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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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Примерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем затрат на возведение инфекционного центра в новой Москве еще не подсчитан, но подобные проекты стоят от 5 до 7 млрд рублей, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пандемия коронавируса

"Сейчас параллельно с завершением работ в инфекционном центре подсчитывается финальная стоимость проекта", - рассказал Бочкарев в эфире РБК-ТВ. Он подчеркнул, что со всеми подрядчиками и компаниями, принимавшими участие в возведении этого медучреждения, Москва будет расплачиваться в точном соответствии с государственными расценками на работы и материалы.

Ранее Бочкарев отмечал, что на строительстве госпиталя задействовано 35 лучших стройкомпаний столицы.

Новый инфекционный центр прослужит не менее полувека

Заммэра в эфире РБК-ТВ также сообщил, что этот медцентр прослужит не менее 50 лет. "При строительстве инфекционной больницы в новой Москве для оптимизации процесса применялись самые разные материалы. Например, для возведения зданий в максимально сжатые сроки использовались металлоконструкции. При этом на качестве зданий это никак не сказалось", - подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что инфекционный центр рассчитан не только на размещение пациентов на период пандемии коронавируса, но и на будущее. По словам главы стройкомплекса, материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии.

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"Мы оперативно разместили заказы на заводах и те фактически в круглосуточном режиме были заняты ускоренным производством необходимых нам узлов и конструкций", - добавил Бочкарев.

Что собой представляет новый инфекционный центр

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в новой Москве завершены и что специалисты приступили к отделке медицинских корпусов.

Строительство инфекционного центра для пациентов с симптомами коронавируса началось 12 марта в поселении Вороновское деревни Голохвастово в новой Москве. Больница площадью около 83 тыс. кв.м займет территорию в 43 га. Она рассчитана на 900 мест.

Всего там появится около полусотни одноэтажных зданий и 14 корпусов общежитий для временного проживания персонала; общая площадь строений составит 81,3 тыс. кв.м.

В зависимости от предназначения, корпуса строятся с применением различных материалов - металлических конструкций, модульных узлов и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Андрей Бочкарев Москва коронавирус Вороновское Голохвастово

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