Примерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем затрат на возведение инфекционного центра в новой Москве еще не подсчитан, но подобные проекты стоят от 5 до 7 млрд рублей, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас параллельно с завершением работ в инфекционном центре подсчитывается финальная стоимость проекта", - рассказал Бочкарев в эфире РБК-ТВ. Он подчеркнул, что со всеми подрядчиками и компаниями, принимавшими участие в возведении этого медучреждения, Москва будет расплачиваться в точном соответствии с государственными расценками на работы и материалы.

Ранее Бочкарев отмечал, что на строительстве госпиталя задействовано 35 лучших стройкомпаний столицы.

Новый инфекционный центр прослужит не менее полувека

Заммэра в эфире РБК-ТВ также сообщил, что этот медцентр прослужит не менее 50 лет. "При строительстве инфекционной больницы в новой Москве для оптимизации процесса применялись самые разные материалы. Например, для возведения зданий в максимально сжатые сроки использовались металлоконструкции. При этом на качестве зданий это никак не сказалось", - подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что инфекционный центр рассчитан не только на размещение пациентов на период пандемии коронавируса, но и на будущее. По словам главы стройкомплекса, материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии.

"Мы оперативно разместили заказы на заводах и те фактически в круглосуточном режиме были заняты ускоренным производством необходимых нам узлов и конструкций", - добавил Бочкарев.

Что собой представляет новый инфекционный центр

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в новой Москве завершены и что специалисты приступили к отделке медицинских корпусов.

Строительство инфекционного центра для пациентов с симптомами коронавируса началось 12 марта в поселении Вороновское деревни Голохвастово в новой Москве. Больница площадью около 83 тыс. кв.м займет территорию в 43 га. Она рассчитана на 900 мест.

Всего там появится около полусотни одноэтажных зданий и 14 корпусов общежитий для временного проживания персонала; общая площадь строений составит 81,3 тыс. кв.м.

В зависимости от предназначения, корпуса строятся с применением различных материалов - металлических конструкций, модульных узлов и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой.