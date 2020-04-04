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Глава МЧС России вылетел к месту взрыва газа в подмосковной пятиэтажке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС Евгений Зиничев направляется к месту взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что к месту взрыва выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЧС РФ сообщало об одном погибшем и троих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

Взрыв газовой колонки произошел в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве в субботу днем. Следователи начали проверку.

Орехово-Зуево МЧС России

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