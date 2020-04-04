Москва технически готова к "умному" контролю за соблюдением самоизоляции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Техническая инфраструктура Москвы готова к запуску "умной" системы контроля за соблюдением правил самоизоляции, при ее внедрении для передвижений по городу пешком, на автомобилях и общественном транспорте потребуется получение специального кода, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационных технологий столицы в субботу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что пока нет необходимости введения пропускного режима передвижения по городу. Однако в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить "умную" систему контроля соблюдения правил самоизоляции.

"Такая система может заработать после подписания соответствующего нормативного акта. В этом случае жители должны будут получить специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу. Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле, для чего необходимо уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код", - отметили в департаменте.

При этом для выгула собак или выноса мусора никаких уведомлений и кодов вообще не потребуется.

"Внедрение этой системы сохранит возможность целевых перемещений по городу: жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе, при необходимости, в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан", - отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Выдача кодов для передвижения по городу может проводиться через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае код будет представлять собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. Порядок выдачи, использования и проверки специального кода также должен быть закреплен в нормативно-правовом акте.

"Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности. Инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам, и получить код смогут все, кому он необходим. Жители, у которых нет возможности пользоваться ресурсами mos.ru, смогут получить код с помощью телефона", - заявили в департаменте.

Согласно принятому Мосгордумой в среду закону, штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит 4000 рублей, при повторном нарушении, либо нарушении с использованием автомобиля - 5000 рублей.

Аналогичные системы действуют и в других странах. Так, Индия и Китай уже ввели использование приложений для отслеживания перемещений жителей, Великобритания тестирует ввод приложения, аналогичного китайскому. Контроль передвижения горожан в условиях режима самоизоляции уже ввели в некоторых российских регионах. Например, в Татарстане для выхода из дома нужно получить смс-пропуск. На каждый выход человеку дается час, а воспользоваться такой возможностью можно дважды в сутки. Кроме того, 2 апреля систему контроля за соблюдением самоизоляции при помощи QR-кодов ввели в Нижегородской области.

Ранее в столице запустили систему мониторинга за пациентами с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях через приложение "Социальный мониторинг", которое позволит оперативно выявлять случаи нарушения карантина.